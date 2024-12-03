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Президента Южной Кореи готовятся арестовать
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Президента Южной Кореи готовятся арестовать

Протурецкая оппозиция идет на столицу сирийских курдов

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21:10 676

Силы протурецких повстанцев из Сирийской Национальной Армии на севере Алеппо движутся большими колоннами к главному оплоту сирийских курдов, террористического дуэта ОНС/РПК городу Манбидж.

Вчера сообщалось, что сирийские повстанцы готовятся к захвату города Манбидж, контролируемого террористической организацией РПК на северо-западе Сирии. Сообщалось, что подразделения «Сирийской национальной армии» продолжают продвижение в направлении Манбиджа и планируют захват ключевых аэропортов вблизи Дейр-эз-Зора и Хашама, которые войска Асада передали террористам РПК.

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