Силы протурецких повстанцев из Сирийской Национальной Армии на севере Алеппо движутся большими колоннами к главному оплоту сирийских курдов, террористического дуэта ОНС/РПК городу Манбидж.

Вчера сообщалось, что сирийские повстанцы готовятся к захвату города Манбидж, контролируемого террористической организацией РПК на северо-западе Сирии. Сообщалось, что подразделения «Сирийской национальной армии» продолжают продвижение в направлении Манбиджа и планируют захват ключевых аэропортов вблизи Дейр-эз-Зора и Хашама, которые войска Асада передали террористам РПК.