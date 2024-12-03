США официально заявили: COVID-19 создали в лаборатории

В Конгрессе США завершили расследование причин начала пандемии COVID-19, унесшей жизни 1,1 млн граждан страны. Отчет объемом в 520 страниц представил в понедельник, 2 декабря, один из подкомитетов комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности, изучавший обстоятельства эпидемии.

После двух лет расследования конгрессмены пришли к выводу, что вирус, вероятнее всего, - лабораторного происхождения. Кроме того, в отчете анализировались меры реагирования на федеральном уровне и на уровне штатов, а также эффективность вакцинации.

"Эта работа поможет Соединенным Штатам и всему миру предсказать следующую пандемию, подготовиться к ней, защитить себя от следующей пандемии и, надеюсь, предотвратить ее", - подчеркнул председатель комиссии Брэд Венструп в письме Конгрессу.

В докладе подчеркивается, что SARS-CoV-2 , скорее всего, появился в результате утечки из "лаборатории или в ходе исследований" в Уханьском институте вирусологии. Утверждается, что у вируса есть биологические характеристики, которых нет в природе.

В докладе также указывается, что Национальные институты здравоохранения США финансировали спорные исследования в этом институте с целью "усиления функции" вирусов - для выявления способов борьбы с ними, сообщило агентство AFP.

Исследователи в лаборатории заразились вирусом, подобным SARS-CoV-2, осенью 2019 года, - за несколько месяцев до того, как он был обнаружен на продовольственном рынке, следует далее из отчета.