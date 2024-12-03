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Президент Южной Кореи начинает расправу с врагами
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Президент Южной Кореи начинает расправу с врагами

Transparency International Georgia: грузинские полицейские ломают руки и ноги задержанным

22:09 1171

Transparency International Georgia сообщает, что с задержанными на акциях протеста в Тбилиси гражданами силовики обращаются бесчеловечно. Большинство задержанных 2 декабря подверглось жестоким избиениям, часть проходит лечение в клиниках. По данным TI, у них наблюдаются ушибы по всему телу и травмы в области лица — переломы носа и челюсти, а также «у всех поступивших в клинику сотрясения мозга, множественные ушибы и гематомы, им трудно передвигаться и разговаривать.

«В микроавтобусе их безжалостно избивали по меньшей мере шестеро спецназовцев. В процессе применения насилия сотрудники правоохранительных органов сменяли друг друга. Они договаривались друг с другом о том, чтобы сломать задержанным руку или ногу.

А надзиратель (вышестоящее лицо) указывал, чтобы удары наносились в печень и затылочную область. Параллельно с избиениями в задержанных плевали, ругались матом и кричали на них. Задержанные вспоминают следующие фразы: «Засунем дубинку тебе в зад», «Понравились Гварамия и Хазарадзе?», «Ты, европеец, тебе же нравится тр….ся в зад? Ты получишь дубинку в ответ», — сообщает Transparency International.

Со слов очевидцев, за пытками наблюдал довольно пожилой мужчина, который следил за тем, чтобы кто-нибудь не умер во время избиения. Тех, кто выходил из микроавтобуса, перед тем как посадить в патрульную полицейскую машину, одного за другим проносили по коридору спецназа, нанося удары по лицу и спине. Кроме того, сообщается, что спецназовцы снимали у задержанных обувь, и многие из них были доставлены в медицинское учреждение босиком.

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