Глава Офиса Зеленского едет в США к трампистам

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду выезжает в США вместе с министром обороны Рустемом Умеровым, вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко для встреч с официальными представителями государственной власти США, сообщают источники Radio NV в дипломатических кругах.

«Но основная цель этой поездки — это встреча с трампистами, людьми из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа», — говорит собеседник издания.

По словам другого источника, предполагается, что Ермак встретится с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом, чтобы обсудить в том числе будущую политику Трампа в отношении Украины.