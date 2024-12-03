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Президент Южной Кореи начинает расправу с врагами
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Президент Южной Кореи начинает расправу с врагами

Глава Офиса Зеленского едет в США к трампистам

22:25 511

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду выезжает в США вместе с министром обороны Рустемом Умеровым, вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко для встреч с официальными представителями государственной власти США, сообщают источники Radio NV в дипломатических кругах.

«Но основная цель этой поездки — это встреча с трампистами, людьми из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа», — говорит собеседник издания.

По словам другого источника, предполагается, что Ермак встретится с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом, чтобы обсудить в том числе будущую политику Трампа в отношении Украины.

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