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Пезешкиан хочет к Путину, не токмо империи и Асаду полезно

актуальный комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
3 декабря 2024, 23:41 1067

До конца текущего года подписания договора о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией не состоится, поскольку президент Ирана Масуд Пезешкиан не планирует визит в Москву.

Как уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, «подготовка к визиту президента Ирана продолжается, однако в декабрьском графике он не значится».

«На данный момент до конца года нет четкого понимания, что такой визит состоится, - заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Кремля. - Сейчас в графике его нет. При необходимости такие контакты могут быть согласованы оперативно, но этот визит готовится, ведется подготовка».

Иран и Россия сталкиваются с серьезным кризисом в Сирии. Позиции Башара Асада, сумевшего в свое врем сохранить власть и установить контроль над большей частью Сирии благодаря поддержке Москвы и Тегерана, вновь пошатнулись

Стоит отметить, что изначально договор о стратегическом партнерстве, согласованный и парафированный в ходе долгих переговоров, предполагалось подписать в рамках октябрьского саммита БРИКС в Казани. Однако иранская сторона, подчеркивая «историческое значение» документа, настояла, чтобы подписание состоялось в рамках отдельного официального визита президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана в Москву.

По мнению аналитиков, речь идет об очередном дипломатическом маневре Тегерана, который был ориентирован на результаты президентских выборов в США. Как известно, в условиях тяжелых экономических санкций Иран после того, как Пезешкиан победил на президентских выборах, стремится к диалогу с Западом. В то время, как углубляющееся в последние годы партнерство Ирана с Россией вызывает на Западе серьезное беспокойство.

В такой ситуации подписание российско-иранского стратегического договора наверняка свело бы к нулю шансы Тегерана на достижение потенциальной договоренности с Западом.

И тем не менее официальные иранские представители продолжают уверять российских партнеров, что никаких проблем с подписанием документа нет.

В Казани Иран увильнул

«Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве», — заявил в прошлом месяце посол Ирана в России Казем Джалали, добавив, что соглашение готово к подписанию.

Таким образом, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что подписание договора о стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией откладывается как минимум до официального вступления Дональда Трампа в должность 47-го президента США.

С другой стороны, Иран и Россия сталкиваются с серьезным кризисом в Сирии. Позиции Башара Асада, сумевшего в свое врем сохранить власть и установить контроль над большей частью Сирии благодаря поддержке Москвы и Тегерана, вновь пошатнулись. Это связано с тем, что Россия сосредоточила основные ресурсы в Украине, перебросив туда из Сирии значительную часть своих войск и техники, а позиции Ирана значительно ослабли из-за войны, которую Израиль уже больше года ведет против организации ХАМАС и шиитских милиций «Хезболлы».

А что говорит Джалали?

В результате текущей геополитической задачей для Москвы и Тегерана является сохранение режима Башара Асада в Сирии и воспрепятствование наступлению вооруженных группировок сирийской оппозиции на Дамаск.

Примечателен в этой связи тот факт, что пока Кремль официально объявляет, что президент Ирана не планирует в декабре поездку в Москву, сам Масуд Пезешкиан заявил накануне о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для «обсуждения сирийского кризиса».

«В ближайшее время у меня состоится встреча с президентом России по поводу ситуации в Сирии», — цитирует Масуда Пезешкиана пресс-служба президента ИРИ.

Пезешкиан добавил также, что «Москва и Тегеран будут всеми силами способствовать стабилизации обстановки в Сирии».

Где именно состоится российско-иранская встреча на высшем уровне, пока не сообщается.

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