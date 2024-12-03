Пезешкиан хочет к Путину, не токмо империи и Асаду полезно

До конца текущего года подписания договора о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией не состоится, поскольку президент Ирана Масуд Пезешкиан не планирует визит в Москву. Как уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, «подготовка к визиту президента Ирана продолжается, однако в декабрьском графике он не значится». «На данный момент до конца года нет четкого понимания, что такой визит состоится, - заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Кремля. - Сейчас в графике его нет. При необходимости такие контакты могут быть согласованы оперативно, но этот визит готовится, ведется подготовка».

Стоит отметить, что изначально договор о стратегическом партнерстве, согласованный и парафированный в ходе долгих переговоров, предполагалось подписать в рамках октябрьского саммита БРИКС в Казани. Однако иранская сторона, подчеркивая «историческое значение» документа, настояла, чтобы подписание состоялось в рамках отдельного официального визита президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана в Москву. По мнению аналитиков, речь идет об очередном дипломатическом маневре Тегерана, который был ориентирован на результаты президентских выборов в США. Как известно, в условиях тяжелых экономических санкций Иран после того, как Пезешкиан победил на президентских выборах, стремится к диалогу с Западом. В то время, как углубляющееся в последние годы партнерство Ирана с Россией вызывает на Западе серьезное беспокойство. В такой ситуации подписание российско-иранского стратегического договора наверняка свело бы к нулю шансы Тегерана на достижение потенциальной договоренности с Западом. И тем не менее официальные иранские представители продолжают уверять российских партнеров, что никаких проблем с подписанием документа нет.

«Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве», — заявил в прошлом месяце посол Ирана в России Казем Джалали, добавив, что соглашение готово к подписанию. Таким образом, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что подписание договора о стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией откладывается как минимум до официального вступления Дональда Трампа в должность 47-го президента США. С другой стороны, Иран и Россия сталкиваются с серьезным кризисом в Сирии. Позиции Башара Асада, сумевшего в свое врем сохранить власть и установить контроль над большей частью Сирии благодаря поддержке Москвы и Тегерана, вновь пошатнулись. Это связано с тем, что Россия сосредоточила основные ресурсы в Украине, перебросив туда из Сирии значительную часть своих войск и техники, а позиции Ирана значительно ослабли из-за войны, которую Израиль уже больше года ведет против организации ХАМАС и шиитских милиций «Хезболлы».