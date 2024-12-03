Похожий на грипп неизвестный вирус массово убивает людей

В провинции Кванго, расположенной в Демократической Республике Конго, зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Жители жалуются на высокую температуру и сильные головные боли, схожие с симптомами гриппа.

Однако медики пока не могут определить природу вируса и назначить эффективное лечение.

На сегодняшний день от болезни скончались 143 человека. Чаще всего среди жертв встречаются женщины и дети. В провинцию направлены медицинские бригады для оказания помощи и выяснения причин появления заболевания.