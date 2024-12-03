НАТО говорит Украине: «Никаких переговоров с Россией!»

Новый генсек НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не смогут предоставить достаточную военную помощь, чтобы помочь Киеву добиться успеха на поле боя и укрепить свои позиции для переговоров.

«На встрече в ближайшие два дня мы будем сконцентрированы на том, чтобы убедиться, что Украина, когда она решит войти в мирные переговоры, сделает это с позиции силы», — заявил он. Генсек добавил, что для достижения этой цели Киеву требуется дать больше военной помощи.

Рютте повторил звучавшие ранее заявления о согласии союзников с тем, что будущее Украины — в НАТО. Мостом к этому он назвал двусторонние соглашения некоторых стран — членов альянса о гарантиях безопасности для Киева. Шаг за шагом процесс сближения альянса и страны идет, но сейчас критически важна именно военная помощь, подчеркнул Рютте.