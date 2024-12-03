Власти Китая разругались с главой МИД Германии

Издание отмечает, что во время визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай отношения между Берлином и Пекином только обострились. Бербок, в частности, обвинила Китай в поддержке России в ее войне против Украины, отметив, что экономическая и военная помощь Пекина Москве противоречит европейским интересам.

Кроме того, Бербок также пригрозила ответными мерами в случае продолжения поддержки Кремля. Китайское правительство отвергло все обвинения. Представитель МИД Китая заявил, что страна «многократно разъясняла свою позицию» по ситуации в Украине, а также назвал слова Бербок «безосновательными обвинениями и политическими манипуляциями».

Связанная с властями КНР газета China Daily добавила, что министр Бербок не должна использовать визит для «чтения лекций хозяевам» и что конфликты, по мнению Пекина, должны решаться «не оружием и санкциями, а гибкостью и дальновидностью».

Анналена Бербок давно критикует коммунистическое правительство Китая. Она, например, открыто называла главу Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина диктатором и выступала за введение санкций против китайских электромобилей, производство которых субсидируется Пекином.