Прокремлевский олигарх: «Путин хочет капитуляции Украины»

Президент России Владимир Путин не заинтересован в мирном плане Трампа и хочет тотальной капитуляции Украины, заявил российский олигарх Константин Малофеев в интервью The Financial Times.

По словам Малофеева, Путин отвергнет любой план мирных переговоров, если он не будет учитывать «проблемы безопасности» России.

Малофеев выдвинул условия, при которых российский лидер может рассмотреть возможность переговоров: Дональд Трамп отменяет разрешение Киеву на удары дальнобойным западным оружием по территории России; отстранение Владимира Зеленского от власти; личные переговоры Трампа и Путина по Украине, европейской безопасности, Ближнему Востоку и союзу России с Китаем.

Окончательные договоренности должны включать признание того, что Киев является частью главных интересов Кремля, добавил Малофеев, пригрозив ядерным ударом по Украине, если США не согласятся с условиями Путина: «Будет радиационная зона, в которую никто никогда не зайдет в нашей жизни. И война окончится».