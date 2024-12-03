Байден отправился в Африку

Президент США Джо Байден сейчас находится в своей первой официальной поездке в Африку. Это может стать последним его визитом за границу в качестве президента США.

В ходе визита в Анголу американский лидер чуть не споткнулся на одной из двух невысоких ступенек подиума. Африканский коллега предостерег Байдена от конфуза. Потом президент США решил выступить перед собравшимися.

«Вы знаете, Ангола — яркий город! Эмм, смотрите, не город. Город, я знаю, не Ангола, но в Анголе яркий город!» — заявил Джо Байден.