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Южная Корея возвращается к мирной жизни
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Южная Корея возвращается к мирной жизни

Байден отправился в Африку

ВИДЕО
01:17 424

Президент США Джо Байден сейчас находится в своей первой официальной поездке в Африку. Это может стать последним его визитом за границу в качестве президента США.

В ходе визита в Анголу американский лидер чуть не споткнулся на одной из двух невысоких ступенек подиума. Африканский коллега предостерег Байдена от конфуза. Потом президент США решил выступить перед собравшимися.

«Вы знаете, Ангола — яркий город! Эмм, смотрите, не город. Город, я знаю, не Ангола, но в Анголе яркий город!» — заявил Джо Байден.

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