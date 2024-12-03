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Южная Корея возвращается к мирной жизни
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Южная Корея возвращается к мирной жизни

Какой-то Небензя решил, что США не место в Совбезе ООН

01:32 606

США «не достойны» статуса постоянного члена Совбеза ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, американские власти с первого дня председательства «злоупотребляли своими полномочиями» в Совбезе, а также «не заботятся» о ситуации в Сирии.

Помимо этого, Небензя добавил, что «устроившие атаку» в Сирии бойцы «Хайят Тахрир Аш-шам» «откровенно бравируют тем, что их поддерживают спецслужбы Украины».

Американцы и их союзники, по его словам, «в той или иной степени оказывают поддержку террористам» в Сирии.

Постпред также добавил, что Главное управление разведки Украины «причастно к организации боевой деятельности и снабжению оружием боевиков в Сирии».

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00:59 18777
Южная Корея возвращается к мирной жизни
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00:17 13768
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