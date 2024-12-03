Сирийская каша и «мексиканское противостояние». Турция доигрывает партию
В политической терминологии процессы, происходящие на Ближнем Востоке, часто ассоциируются с известным в США выражением «мексиканское противостояние» (mexican standoff) - жаргонное обозначение тупиковой ситуации, при которой ни одна из сторон не может добиться преимущества. В популярной культуре «мексиканское противостояние» — это ситуация, в которой две или более стороны направляют друг на друга оружие, но при этом, опасаясь ответного удара, никто не решается выстрелить первым.
Вот и Сирия, в которой с 2011 года продолжается гражданская война, вновь оказалась ареной «мексиканского противостояния».
Отвечая на вопрос, что стало причинами текущего этапа сирийского кризиса, ответим - целый набор факторов. В частности, Россия сосредоточила основные ресурсы на войне в Украине, Израиль основательно подорвал боевую мощь проиранских группировок, включая «Хезболлу», Башар Асад весьма недальновидно проигнорировал призывы Турции к нормализации отношений, отказался от диалога с оппозицией, а также закрыл глаза на доминирование в стране таких террористических организаций, как РПК/ОНС.
Что же касается Турции, то, как заявляет официальная Анкара, никакого отношения к последним событиям в Сирии она не имеет. Однако, как уже сообщал haqqin.az со ссылкой на свои источники в Анкаре, еще с июля этого года в турецких правящих кругах обсуждалась вероятность обострения ситуации в Сирии.
Учитывая все перечисленные выше факторы, Анкара, с одной стороны, настойчиво призывала режим Асада к нормализации, а с другой - пристально следила за развитием событий. Предложение Турции по нормализации включало в себя так называемую «дорожную карту», предусматривавшую начало политического процесса с участием сирийской оппозиции и обеспечение «достойного возвращения» сирийских беженцев из Турции на родину. Но, похоже, либо сам Башар Асад, либо стоящие за ним Москва и Тегеран проигнорировали эти инициативы, не сумели просчитать последствия войны в Украине и Ливане и явно недооценили их влияние на изменение баланса сил в регионе.
В этой связи политические аналитики обращают внимание на два заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные им еще летом. Тогда Эрдоган, во-первых, говорил о создании свободной от терроризма зоны безопасности, которая протянется вдоль южных границ Турции от Средиземного моря до Ирана, а во-вторых, заявил, что в 2025 году Анкара планирует достичь новых успехов как дипломатическими, так и военными методами.
Две эти стратегические «дорожные карты», озвученные Эрдоганом за несколько месяцев до нынешних событий, свидетельствуют о том, что Турция уже летом была максимально готова к новым вызовам из Сирии. А то, что противостояние режиму Асада резко обострится, Турция прогнозировала еще несколько месяцев назад. Что, к слову, подтверждает журналистка газеты Hurriyet Ханде Фырат.
Ссылаясь на свои источники в правительственных кругах Анкары, она пишет, что на протяжении трех последних месяцев Национальная разведывательная организация (MİT), руководимая Ибрагимом Калыном, внимательно следила за ситуацией в Сирии и готовилась к возможным событиям как с дипломатической, так и с разведывательной точки зрения.
По словам турецкой журналистки, в ответ на значительное продвижение вооруженных формирований сирийской оппозиции Анкара начала предпринимать шаги в отношении Тель-Рифата — региона, который, согласно сочинским договоренностям с Россией, должен был быть очищен от террористов РПК/ОНС (партия «Демократический союз»). Более того, Турция потребовала от Москвы вывести из Тель-Рифата немногочисленный контингент российских военных.
Отметим, что очистка Тель-Рифата от боевиков РПК/ОНС имеет особое значение для предотвращения попыток курдской террористической организации закрепиться вблизи границ Турции. Кроме того, была пресечена логистическая поддержка боевиков из удерживаемого ими района Манбидж в направлении Тель-Рифата. По поступающей информации, боевые действия по освобождению Манбиджа продолжаются.
Одним из главных вопросов для Анкары остается присутствие находящихся под защитой США террористов РПК/ОНС к востоку от реки Евфрат. Вероятно, Турция будет обсуждать эту проблему уже с новой администрацией Дональда Трампа.
На фоне этих событий Анкара вновь оказалась в центре дипломатической активности. Москва, стремясь возобновить замороженный процесс в Астане, обратилась к Турции за содействием. Министр иностранных дел Ирана Аракчи совершил незапланированный визит в Анкару, попросив помощи в решении сирийского вопроса. В результате уже началась подготовка к новому раунду переговоров в рамках астанинского процесса.
Поддерживаемая Турцией организация «Сирийская национальная армия», ранее участвовавшая в этих переговорах, выразила готовность к мирному диалогу, но при этом подчеркнула, что ее наступление на режим Асада будет продолжаться до принятия окончательного решения.