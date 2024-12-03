Сирийская каша и «мексиканское противостояние». Турция доигрывает партию

В политической терминологии процессы, происходящие на Ближнем Востоке, часто ассоциируются с известным в США выражением «мексиканское противостояние» (mexican standoff) - жаргонное обозначение тупиковой ситуации, при которой ни одна из сторон не может добиться преимущества. В популярной культуре «мексиканское противостояние» — это ситуация, в которой две или более стороны направляют друг на друга оружие, но при этом, опасаясь ответного удара, никто не решается выстрелить первым. Вот и Сирия, в которой с 2011 года продолжается гражданская война, вновь оказалась ареной «мексиканского противостояния». Отвечая на вопрос, что стало причинами текущего этапа сирийского кризиса, ответим - целый набор факторов. В частности, Россия сосредоточила основные ресурсы на войне в Украине, Израиль основательно подорвал боевую мощь проиранских группировок, включая «Хезболлу», Башар Асад весьма недальновидно проигнорировал призывы Турции к нормализации отношений, отказался от диалога с оппозицией, а также закрыл глаза на доминирование в стране таких террористических организаций, как РПК/ОНС.

Что же касается Турции, то, как заявляет официальная Анкара, никакого отношения к последним событиям в Сирии она не имеет. Однако, как уже сообщал haqqin.az со ссылкой на свои источники в Анкаре, еще с июля этого года в турецких правящих кругах обсуждалась вероятность обострения ситуации в Сирии. Учитывая все перечисленные выше факторы, Анкара, с одной стороны, настойчиво призывала режим Асада к нормализации, а с другой - пристально следила за развитием событий. Предложение Турции по нормализации включало в себя так называемую «дорожную карту», предусматривавшую начало политического процесса с участием сирийской оппозиции и обеспечение «достойного возвращения» сирийских беженцев из Турции на родину. Но, похоже, либо сам Башар Асад, либо стоящие за ним Москва и Тегеран проигнорировали эти инициативы, не сумели просчитать последствия войны в Украине и Ливане и явно недооценили их влияние на изменение баланса сил в регионе. В этой связи политические аналитики обращают внимание на два заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные им еще летом. Тогда Эрдоган, во-первых, говорил о создании свободной от терроризма зоны безопасности, которая протянется вдоль южных границ Турции от Средиземного моря до Ирана, а во-вторых, заявил, что в 2025 году Анкара планирует достичь новых успехов как дипломатическими, так и военными методами.

Две эти стратегические «дорожные карты», озвученные Эрдоганом за несколько месяцев до нынешних событий, свидетельствуют о том, что Турция уже летом была максимально готова к новым вызовам из Сирии. А то, что противостояние режиму Асада резко обострится, Турция прогнозировала еще несколько месяцев назад. Что, к слову, подтверждает журналистка газеты Hurriyet Ханде Фырат. Ссылаясь на свои источники в правительственных кругах Анкары, она пишет, что на протяжении трех последних месяцев Национальная разведывательная организация (MİT), руководимая Ибрагимом Калыном, внимательно следила за ситуацией в Сирии и готовилась к возможным событиям как с дипломатической, так и с разведывательной точки зрения. По словам турецкой журналистки, в ответ на значительное продвижение вооруженных формирований сирийской оппозиции Анкара начала предпринимать шаги в отношении Тель-Рифата — региона, который, согласно сочинским договоренностям с Россией, должен был быть очищен от террористов РПК/ОНС (партия «Демократический союз»). Более того, Турция потребовала от Москвы вывести из Тель-Рифата немногочисленный контингент российских военных.