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Южная Корея возвращается к мирной жизни
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Южная Корея возвращается к мирной жизни

Русский «Орешник» оказался пшиком

01:58 576

Кремль, российские военные и спецслужбы провели специальную пропагандистскую операцию с якобы новейшей ракетой «Орешник», чтобы ответить Западу на разрешение Украине наносить удары по России дальнобойным оружием. Об этом The Moscow Times рассказали четверо действующих чиновников из разных эшелонов российской власти. Все они согласились говорить на условиях анонимности ввиду чувствительности вопроса.

По словам источников, в подготовке операции, целью которой было запугать западных политиков и граждан, постепенно теряющих страх перед ядерными угрозами из Москвы, принимали участие кремлевские пиарщики. «Были мозговые штурмы на тему, чем ответить и как осадить американцев и англичан за их разрешение Зеленскому использовать дальнобойное оружие. И как шугануть Берлин и других европейцев, чтобы было неповадно», — сказал российский чиновник.

В итоге была разработана классическая военная пропагандистская кампания с целью внушить преувеличенные представления о способностях российского военно-промышленного комплекса. «В этом шоу, которое было срежиссировано и предъявлено публике, было несколько этапов. Главные из них — само нанесение удара «Орешником», распространение кадров в социальных сетях и иностранных СМИ», — сказал другой российский чиновник.

Участниками шоу стали в том числе пресс-секретарь МИДа Мария Захарова и куратор СМИ в Кремле Алексей Громов. Последний позвонил Захаровой прямо во время брифинга с иностранными журналистами и по громкой связи запретил «комментировать удар баллистическими ракетами» по военному заводу в украинском Днепре. 

«Этим трюком с якобы звонком Громова особенно гордились некоторые участники мозговых штурмов», — сказал российский чиновник. Он назвал это и «пасхалкой» для российских журналистов, которым «хорошо известны практики Алексея Алексеевича [Громова]».

Кульминацией кампании запугивания стало личное участие Владимира Путина с трибуны саммита стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где российский президент хвастался характеристиками ракеты, утверждая, что она не имеет аналогов и сравнима по мощи с ядерной. «Саммит был посвящен проблемам стран-членов. Однако публично начальник [так российские чиновники между собой часто называют президента], по сути, полностью перехватил повестку и использовал ее для угрозы союзникам Зеленского», — сказал чиновник, знакомый с подготовкой работы саммита.

«Я подозреваю, что для других участников саммита, глав государств ОДКБ, то, о чем и в каком резком формате выступит начальник, стало сюрпризом. Заранее их об этом не информировали. А сами они, по сути, стали гарниром для нашего основного блюда — акта психологической войны против Запада», — добавил чиновник.

Однако проблема Москвы заключается в том, что Россия не располагает существенным запасом систем «Орешник», и даже лично Путин в своей речи признал, что удар по Днепру был испытательным применением. Российской промышленности, учитывая бюрократическую волокиту и отставание в инновациях, характерные для оборонного сектора, понадобятся годы, чтобы выйти на массовое производство «Орешника», рассказал The Moscow Times инженер с опытом работы в Минобороны на условиях анонимности.

«Даже относительно простые проекты, не связанные с ракетами, могут занимать от пяти до семи лет на разработку, — добавил инженер. — Этот удар по Украине, похоже, стал первым испытанием [Орешника]. Данных для оправдания запуска в массовое производство пока недостаточно».

Инженер отметил, что в российском арсенале уже есть ракеты с характеристиками, схожими с «Орешником», такие как его базовая модель РС-26 «Рубеж», и предположил, что внезапное использование экспериментального оружия в реальном бою может быть скорее попыткой повлиять на общественное мнение, чем демонстрацией новых военных возможностей.

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