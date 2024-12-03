Путин доверил Савельеву стратегическую дорогу через Азербайджан

Накануне государственного визита в Казахстан Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера правительства РФ Виталия Савельева специальным представителем президента России по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг". Другим распоряжением в качестве управленческой структуры была создана специальная рабочая группа по развитию транспортного коридора. В чем же будет заключаться роль спецпредставителя президента России, и что ожидать странам-участницам транспортного проекта "Север-Юг" от его рабочей группы? Виталий Савельев является наиболее авторитетным руководителем российского "транспортного цеха". Во всяком случае, его влияние в этом сегменте российской экономики достаточно широко и распространяется от гражданской авиации до системы железных дорог. И, что самое главное, Савельев, по всей видимости, в обход аппаратной субординации имеет личный доступ к президенту Путину.

Напомню, что с 1990 по 1996 годы, когда Владимир Путин был председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, Савельев руководил в Питере советско-американским совместным предприятием «Диалог-инвест", а с 2009 по 2020 годы возглавляемая Савельевым авиакомпания «Аэрофлот» вошла в топ-20 крупнейших авиаперевозчиков мира. Затем он возглавлял Министерство транспорта РФ, в мае 2024 года указом Путина был назначен заместителем председателя правительства РФ, а с июня 2024 года Савельев также находится в статусе председателя Совета директоров ОАО "Российские железные дороги". Понятно, что с таким впечатляющим бэкграундом Савельеву будет проще общаться с ключевыми фигурами, связанными с развитием МТК «Север-Юг», прежде всего, с президентами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении, не говоря уже о министрах экономического и транспортного блока этих государств. Скорее всего, именно под Савельева и была создана Рабочая группа по развитию МТК «Север-Юг», в состав которой вошли министр транспорта РФ Роман Старовойт, советник президента РФ Игорь Левитин (бывший глава Министерства транспорта), генеральный директор РЖД Олег Белозеров и заместитель главы Министерства транспорта Дмитрий Зверев, назначенный ответственным секретарем рабочей группы. Словом, у проблематики МТК «Север-Юг» наконец-то появился достаточно серьезный инструмент, который будет выполнять функции управленческой надстройки над остальными исполнительными структурами и координационными центрами. К ним следует отнести правительственную "Дирекцию транспортных коридоров", саму компанию РЖД, инфраструктурный банк ВТБ, а также Министерства транспорта стран-участниц проекта.

Перед данной группой мы видим перечень задач, выходящих за рамки исключительно хозяйственно-экономической деятельности РФ, и охватывающих зону ответственности других государств, входящих в пояс союзников и партнёров Российской Федерации. По существу, группе развития МТК «Север-Юг» необходимо двигаться в нескольких направлениях. А именно окончательно выбрать маршрут для западного (азербайджанского) железнодорожного сегмента МТК, содействовать разработке полноценного технико-экономического обоснования, а также осуществить необходимые шаги для формирования консорциума стран-строителей и структур, развивающих проекты МТК «Север-Юг». К тому же должны быть решены задачи инфраструктурной поддержки и развития логистической среды в экономической зоне МТК «Север-Юг». И проведен мониторинг существующего грузопотока и систематический анализ расшивки узких мест в рамках текущих бюджетных средств, в ряде случаев - с участием бизнеса. Должна быть сформулирована и стратегия перспективного развития МТК «Север-Юг» на среднесрочный и долгосрочный периоды. Учитывая, что связка сегментов и распределение грузопотоков МТК «Север-Юг», в основном, будет на территории Российской Федерации, есть необходимость провести ряд работ на местной сети железных дорог, к которым относится электрификация участка Ртищево-Кочетовка (срок реализации до 2029 года); строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский-Курдюм (срок реализации до 2027 года); реконструкция станции Аксарайская II и строительство дополнительных главных путей на участке Аксарайская II - Малый Арал (до 2030 года). И, наконец, что особенно важно для азербайджанского транзита, развитие железнодорожного пункта пропуска Дербент и строительство новой пограничной станции Самур II (запланировано к реализации до 2030 года).