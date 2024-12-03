Такер Карлсон снова в Москве

Журналист Такер Карлсон, ранее взявший интервью у президента России Владимира Путина, прибыл в Москву, чтобы побеседовать с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - сказал он. Видео было опубликовано 3 декабря на сайте Карлсона.

"Мы только что закончили запись этого интервью. Оно получилось абсолютно захватывающим. Оно выйдет очень скоро", - отметил журналист.