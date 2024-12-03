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Президент Южной Кореи терпит фиаско. Ему грозит обвинение в госизмене

Соперник Трампа может стать шефом Пентагона

Трамп раздумывает
08:52 647

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выдвижения кандидатуры губернатора Флориды Рона Десантиса вместо Пита Хегсета, ранее номинированного на пост главы Минобороны США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«Избранный президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве возможной замены Питу Хегсету, которого он выбрал на пост главы Пентагона», - сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп обдумывает очередную перестановку в кабинете министров, поскольку и сенаторы-республиканцы, и конгрессмены-демократы недовольны кандидатурой Хегсета.

По сведениям источников, Десантис был в списках кандидатов на должность министра обороны, ранее представленных Трампу его переходной командой, однако республиканец остановил свой выбор на Хегсете. Следующие 48 часов, вероятно, станут решающими для Хегсета, полагают собеседники издания. Как отмечается, Десантиса уже уведомили о возможном выдвижении на пост главы Пентагона.

Десантис был соперником Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В конце января он объявил о выходе из гонки и поддержал бывшего конкурента.

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