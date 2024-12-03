Джейхун Байрамов отправился на Мальту
10:21 562
4 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в столицу Мальты Валлетту. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.
Согласно информации, в рамках визита запланировано участие и выступление Джейхуна Байрамова на 31-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также встречи с официальными лицами других стран, участвующих в мероприятии.
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