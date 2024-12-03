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Пожизненное за убийство бывшей девушки

10:26 1591

Суд Венеции вынес приговор 22-летнему студенту Филиппо Туретту, обвиненному в жестоком убийстве своей бывшей девушки Джулии Чеккеттин.

Как пишет BBC News, судья признал Туретту виновным в преступлении и приговорил его к пожизненному заключению.

Студентка медицинского факультета Джулия Чеккеттин пропала 11 ноября 2023 года. Спустя неделю поисков ее тело, завернутое в полиэтилен, нашли в канаве возле озера на севере итальянского региона Фриули-Венеция-Джулия. По подозрению в убийстве был задержан ее бывший бойфренд Филиппо Турретта. Его поймали в Германии. Как установило следствие, Турретта нанес бывшей девушке более 70 ножевых ранений. Он признал свою вину в убийстве.

В ходе судебного разбирательства семья Чеккеттин обнародовала дневник девушки, который она написала за несколько месяцев до гибели. В своих записках Джулия описывала, как бойфренд пытался контролировать и подчинить ее себе.

Убийство 22-летней Джулии Чеккеттин вызвало огромный резонанс в итальянском обществе и спровоцировало по всей стране массовые студенческие протесты против домашнего насилия.

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