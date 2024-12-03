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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Будущий глава ФБР бессилен перед иранскими хакерами

10:50 573

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател стал жертвой атаки хакеров из Ирана, утверждает телекомпания CNN.

По сведениям ее источников, киберпреступники получили доступ к записям части бесед Патела. Спецслужба уведомила его о произошедшем.

Номинированный 30 ноября на должность главы ФБР Пател ранее работал в Совете национальной безопасности Белого дома, был советником исполняющего обязанности директора национальной разведки, а под конец президентского срока Трампа возглавил аппарат министра обороны США.

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