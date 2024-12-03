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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Психолог о плюсах и минусах виртуальной реальности

11:12 274

Общение детей в виртуальном мире и социальных сетях – одно из важных требований современности. Интернет – это глобальное информационное пространство. Здесь есть хорошая научная, социальная и психологическая информация, а также интересные и высокоинтеллектуальные люди. Также есть люди и группы, которые создают противоречия в общественных отношениях и продвигают их разными способами в соответствии со своими ценностями и жизненной философией. Важно, чтобы мы, как взрослое поколение, учитывали эти факторы. Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала психолог Эльнара Бахышлы.

По ее словам, в первую очередь следует получить необходимые знания, чтобы защитить себя и членов своей семьи в Сети: «Хотя с одной стороны, интернет — это виртуальный мир, за ним стоят реальные люди и группы».

Психолог отметила, что родителям целесообразно с уважением и терпением относиться к увлечениям и интересам своего ребенка: «Любой запрет – это резкое подавление эмоций. Это может повлиять на их психологическое развитие. Виртуальная зависимость больше связана с неправильной организацией времени. Будет более целесообразнее переключать детей на занимательные игры, для которых нет надобности в телефоне или компьютере».

По словам Эльнары Бахышлы, «подростки и молодые люди, пользующиеся соцсетями, стараются проводить свое время в виртуальных пространствах, чтобы удовлетворить свои обычные социальные и психологические потребности. Самовыражение, самоутверждение, физическое принятие, любить и быть любимым, быть привлекательным для других, быть умным очень важно для развития личности. Часто дома ребенка либо очень балуют, либо, наоборот, не слишком уделяют внимания. В обоих случаях ребенок попытается проверить себя в новых, других условиях».

Психолог отметила, что ответственный родитель, учитель, близкий родственник, старшие брат или сестра должны подойти к этому вопросу чутко и по-дружески: «Так, при новом общении и внешнем вмешательстве в ребенке произойдут серьезные изменения, его настроение и эмоциональное выражение не будут такими же, как прежде. Следует учитывать новые привычки и интересы, распорядок дня, академические показатели, темы, которые вызывают у ребенка нервозность и раздражительность.

Психолог также отметила, что здоровая критика не должна переходить в оскорбления, и следует правильно устанавливать между ними границы: «Замечания следует давать как советы, тайно или открыто, не обесценивая ребенка в его собственных глазах».

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