Хаменеи отправил своего заместителя в Москву

Заместитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву. Об этом сообщило посольство Ирана в России в Telegram-канале.

«Аятолла Мохсен Куми в сопровождении делегации прибыл сегодня, 4 декабря, в Москву и был встречен послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали», - отметили в иранском диппредставительстве.