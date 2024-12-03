Хаменеи отправил своего заместителя в Москву
11:18 381
Заместитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву. Об этом сообщило посольство Ирана в России в Telegram-канале.
«Аятолла Мохсен Куми в сопровождении делегации прибыл сегодня, 4 декабря, в Москву и был встречен послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали», - отметили в иранском диппредставительстве.
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