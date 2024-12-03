Как сообщает «Радио Свобода», законопроект определяет «иноагентов» как некоммерческие организации и объединения, которые более чем наполовину финансируются из-за рубежа. То есть организации и политики, получающие финансирование из зарубежных источников, должны будут зарегистрироваться в качестве «иноагентов» и указывать этот статус во всех своих публикациях. Тех, кто нарушит закон, авторы инициативы предлагают наказывать запретом на определенные виды деятельности, уголовной ответственностью или штрафами в размере от пяти тысяч (€42) до двух миллионов динаров (€17 тысяч). Управлять реестром «иноагентов» будет Министерство юстиции. Оно же имеет полномочия предлагать запреты для незарегистрированных организаций, нарушающих закон.

В Сербии депутаты Движения социалистов, которое возглавляет вице-премьер страны Александр Вулин, внесли в парламент законопроект об «иноагентах».

В партии, внесшей законопроект на рассмотрение, заявили, что инициатива направлена на «повышение прозрачности в неправительственном секторе», поскольку, по мнению депутатов, некоторые организации «открыто работают против национальных интересов Сербии».

По словам лидера Движения социалистов, вице-премьера Сербии Александра Вулина, которого называют самым пророссийским руководителем в правительстве страны, законопроект об «иноагентах» разработан по образцу соответствующего закона США, «который запрещает финансирование НКО из-за рубежа». Однако сербская оппозиция отмечает, что он больше похож на российский или грузинский законы, американский же регулирует другие вопросы.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин отвечает за взаимодействие со странами БРИКС. В 2023 году он попал под американские санкции за «содействие деятельности России на Балканах».