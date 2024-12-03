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Россия захватила «пол-Лондона» и готовит масштабное наступление

11:55 2860

Российская армия продвигается в Донбассе, захватывая все новые территории, пишет Financial Times.

«За последний месяц Россия захватила территорию размером примерно в половину Лондона в восточной части Донецкой области, согласно данным DeepState и собственным расчетам FT. Они угрожают удержанию Украиной стратегически важных городов Покровск, Курахово и Великая Новоселка, а также находятся в пределах видимости Днепропетровской области - стержня военных операций Украины на востоке страны», - пишет издание.

По мнению FT, на фронте есть еще один «ценный приз» для россиян – Херсон. Как считают украинские власти, Россия готовит масштабное наступление на этом направлении. Издание напоминает, что город стал первой региональной столицей Украины, захваченной российскими войсками после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, и провел девять месяцев под оккупацией.

Как пишет издание, с середины лета россияне проводят массированную кампанию по опустошению Херсона, охотясь на его жителей с помощью ударных беспилотников: «Мирные жители Херсона стали объектом эксперимента, не имеющего прецедента в современной европейской войне… Машины-убийцы, иногда целыми роями, парят над домами, врываются в здания и преследуют людей на машинах, велосипедах или просто пешком. Их цель - не солдаты или танки, а гражданская жизнь».

Как отмечают власти, с середины июля Херсон и соседние села вдоль западного берега Днепра подверглись более чем 9500 атакам с использованием малых беспилотников, в результате которых погибли по меньшей мере 37 человек и сотни получили ранения. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил Financial Times, что Россия разместила несколько «лучших подразделений беспилотников» на Днепре, чтобы совершенствовать боевые приемы и готовить новых операторов. «Беспилотники-убийцы настолько распространены в Херсоне, что многие люди теперь носят с собой маленькие детекторы, которые оповещают их о том, что они парят поблизости», - пишет FT.

Их дальность полета достигает 15 км, они летают на небольшой высоте и мчатся со скоростью более 100 км в час, что затрудняет их отслеживание и уничтожение. Излюбленными их целями являются военные автомобили, машины скорой помощи, полицейские машины, пожарные машины и гуманитарные конвои. Они также атакуют уязвимые, повседневные места: многолюдные рынки, автозаправочные станции, кафе, почтовые отделения и центры гуманитарной помощи.

«Украинские чиновники подозревают, что нападение является частью плана России по усилению давления на Киев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ускорению завоеваний на поле боя и подготовке к потенциальному продвижению через Днепр», - пишет FT.

Прокудин сообщил, что Россия хочет начать здесь новое наступление, добавив, что российские войска собрали «300 лодок для переправы через реку».

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