Германия не исключает отправку своих военных в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает отправки немецких солдат в Украину для контроля за соблюдением прекращения огня.

Как пишет Welt, Бербок заявила, что возможность международного военного присутствия для обеспечения прекращения огня рассматривается как дополнение к другим гарантиям безопасности, таким как членство в НАТО.

Отвечая на вопрос о возможной роли Германии в этом вопросе, она сказала, что Германия, конечно, «сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать все, что послужит миру в будущем».

Как отмечает репортер Bild Петер Тиде, это первый случай, когда член немецкого правительства высказывается о части возможного мирного плана после инаугурации Дональда Трампа.