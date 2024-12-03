Китай обвинил Филиппины в нападении

Корабль береговой охраны КНР применил водомет против филиппинского судна, после чего протаранил его в районе рифа Скарборо в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщил командующий береговой охраны Филиппин (PCG) Джей Тарриэла в X.

По его словам, суда Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин и береговой охраны «столкнулись с агрессивными действиями нескольких китайских кораблей», в том числе ВМС НОАК. Один из китайских кораблей применил сначала водомет, нацелившись на навигационное оборудование филиппинского судна, после чего «намеренно задел его правым бортом», утверждает Тарриэла.

Управление морской полиции КНР ранее заявило, что морская полиция Китая вытеснила четыре филиппинских корабля из акватории острова Хуанъянь (риф Скарборо) в ЮКМ, который является предметом территориального спора Пекина и Манилы.

Китай несколько десятилетий ведет споры с несколькими странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего, речь идет о Парасельских островах (Сиша), архипелаге Наньша (Спратли) и рифе Хуанъянь (Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.