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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Армения увеличивает расходы на оборону

12:36 800

Парламент Армении утвердил государственный бюджет на следующий год, согласно которому расходы на оборону увеличатся на 20% и составят 665 млрд драмов (1,713 млрд долларов), передают армянские СМИ.

Законопроект поддержал 61 депутат, 30 проголосовали против (в основном представители оппозиции), воздержавшихся не было.

Общие расходы бюджета составят 3,42 трлн драмов (7,8 млрд долларов), на 13% больше уровня текущего года.

Расходы МВД вырастут на 15%, до 105 млрд драмов (270 млн долларов), Минфинансов - на 13%, до 399,4 млрд драмов (1,029 млрд долларов). Некоторые статьи бюджета будут сокращены. Расходы на здравоохранение снизятся на 3%, до 163 млрд драмов (420 млн долларов).

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