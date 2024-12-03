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Легенда футбола Лионель Месси и мировые звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альбa посетят Баку!

12:42 1480

11 декабря в Baku Crystal Hall болельщики получат возможность увидеть лучшего футболиста мира - чемпиона мира, восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и его товарищей по команде.

Участники проведут интересные, незабываемые минуты со звездами футбола, а также посмотрят фильм, повествующий о жизни величайшего игрока всех времен. Зрителям будут представлены уникальные кадры, связанные c личной жизнью и карьерой Лионеля Месси.

На встрече будет царить особая музыкальная атмосфера. На сцене Baku Crystal Hall выступят всемирно известный композитор и исполнитель Уилли Уильям (WillyWilliam), а также знаменитая группа Morandi. Участников ждет незабываемая музыкальная программа.

Уникальной возможностью могут воспользоваться не только любители футбола, но и поклонники музыки. Приглашаем всех вас окунуться в невероятную атмосферу.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в пунктах продажи. Доходы от продажи билетов будут переданы на благотворительные цели.

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