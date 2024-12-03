Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец

Ситуация в Сирии постепенно проясняется, и уже можно делать выводы и некоторые прогнозы, основываясь на вполне достоверной информации, подтвержденной различными источниками. Что, конечно, лучше и продуктивнее, чем реагировать на поток фейковых новостей. Пока очевидно одно – главной целью сирийских оппозиционных сил, помимо разрушения сложившегося статус-кво и расширения своих зон влияния перед новым этапом переговоров по Сирии, которые обязательно начнутся, является максимальное ослабление здесь позиций Ирана. И эту задачу перешедшая в наступление разношерстная оппозиция, от курдов до протурецких прокси и ХТШ, реализует с трогательным единодушием. И исламисты, и светская оппозиция, и курды - все они проводят свои операции в некоем едином замысле. Что, в общем-то, навевает мысли о координации их действий извне. И о существовании определенных договоренностей между теми внешними игроками, кто не то, чтобы выступает против нынешнего режима в Дамаске – с ним-то они не теряют надежды временно договориться, – но присутствию Ирана в Сирии твердо намерены положить конец.

Продолжается совместное наступление ХТШ и турецких прокси в сторону Хамы, где правительственным войскам удалось организовать при поддержке российских ВКС какое-то подобие сопротивления, а курдские формирования - Сирийские демократические силы - при поддержке США захватили 7 сел в провинции Дейр-Эз-Зор. Причем эти семь деревень являются плацдармом - базой именно иранского КСИР, а не армии режима. А ВВС ЦАХАЛ атаковали и уничтожили в Дамаске высокопоставленного лидера «Хезболлы» Салмана Нимра Джамаа, который отвечал за связи между «Хезболлой» и армией Башара Асада. А Вашингтон и Абу-Даби обсуждают возможность снятия санкций с президента Сирии Башара Асада, открыто заявляя, что это станет возможным, если он дистанцируется от Ирана и прекратит поставки оружия ливанской группировке «Хезболла». А тут еще Башару Асаду добавили головной боли союзники, начавшие вихлять и маневрировать, что наводит сирийского диктатора на грустные мысли о том, что с новым наступлением позабывшей о недавних разногласиях оппозиции ему предстоит бороться в одиночку.

Несмотря на заявления «Хезболлы», что Дамаск и сам справится, дополнительные подкрепления от этого движения ему не нужны, дескать, достаточно будет переброски в Сирию отрядов в несколько тысяч штыков иранских прокси из Ирака. Которые как военная сила что по выучке, что по вооружению, что по боевому опыту с боевиками «Хезболлы» сравняться, конечно, не могут. Тегеран же вместо того, чтобы решительно потребовать от своего клиента, «Хезболлы», решительных действий в поддержку Асада, ограничивается весьма двусмысленными заявлениями министра иностранных дел Аббаса Аракчи: «Если сирийское правительство попросит Иран ввести войска в эту страну, мы рассмотрим эту просьбу; Иран не возглавляет группы сопротивления в арабских странах и не имеет с ними организационных отношений, но поддерживает их дело и помогает при необходимости». Не меньше непонятного и с позицией Москвы. Несколько часов назад стало известно, что российскую базу в Сирии покинули многоцелевые фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко», сторожевой корабль «Адмирал Григорович», морской танкер «Вязьма» и средний морской танкер «Ельня».