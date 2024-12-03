Азербайджанское искусство выпечки хлеба признано нематериальным наследием ЮНЕСКО

На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, прошедшей с 2 по 7 декабря в столице Парагвая Асунсьоне, было принято решение о включении номинации «Искусство тандыра и выпечка хлеба в Азербайджане» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Министерство культуры Азербайджана.

Номинационный файл, получивший положительное заключение Оценочного органа ЮНЕСКО по соответствующим критериям, был одобрен 3 декабря. Таким образом, число азербайджанских элементов в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО достигло 24.

После объявления решения постоянный представитель нашей страны при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев от имени Азербайджана поблагодарил Оценочный орган ЮНЕСКО и Межправительственный комитет за поддержку образца культурного наследия нашего народа и передал слово для выступления заместителю министра культуры Азербайджана Саадат Юсифовой.

Выступая на сессии, она в первую очередь поблагодарила Оценочный орган и секретариат за принятие положительного решения и подчеркнула, что включение искусства выпечки в тандыре, основанного на древних традициях, в Репрезентативный список является знаменательным событием для нашего народа. По ее словам, «в быстро модернизирующемся мире особое значение имеет сохранение культурного наследия и передача его будущим поколениям». Замминистра также рассказала об инициативах Министерства культуры в этом направлении, в частности, о представленной на COP29 инициативе «Культура для климата» (C4C).

Номинационный файл «Искусство тандыра и выпечка хлеба в Азербайджане» был представлен ЮНЕСКО Министерством культуры через МИД в 2023 году. Азербайджан на 19-й сессии, где элемент был включен в список, представляют Министерство культуры, Постоянное представительство при ЮНЕСКО и Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. Сессия продлится до 7 декабря.