Промо-видео The Ritz-Carlton Residences, Baku завоевало золото на World Luxury Award в Монте-Карло

Промо-видео The Ritz-Carlton Residences, Baku удостоено престижной Золотой награды в категории «Недвижимость и объекты» на престижной премии World Luxury Award, которая прошла в Монте-Карло, Монако. Это признание отмечает выдающееся творчество и инновации, продемонстрированные в промо-видео Residences, которое выделяет проект среди лучших объектов класса люкс в мире.

Промо-видео, завоевавшее Золотую награду, передает суть The Ritz-Carlton Residences, Baku — классическая изысканность в сочетании с современной роскошью. Видео демонстрирует утонченный дизайн, потрясающие панорамы города Баку и легендарный сервис The Ritz-Carlton, создавая визуальный рассказ, который находит отклик у взыскательной аудитории по всему миру.

Эта награда является значимым достижением для The Ritz-Carlton Residences, Baku и ставит их в один ряд с мировыми лидерами роскоши, такими как Hermès, Chanel, Cartier, Rolls Royce и Bugatti, что еще больше укрепляет его репутацию как образца элегантности и высочайшего уровня качества в Азербайджане и за его пределами.

О The Ritz-Carlton Residences, Baku

Расположенные в самом сердце Баку The Ritz-Carlton Residences представляют собой эталон роскошного образа жизни. Состоящий из 79 эксклюзивных резиденций проект предлагает непревзойденные удобства, премиальные отделочные материалы и потрясающие виды, дополненные всемирно известным сервисом, ассоциирующимся с брендом The Ritz-Carlton.

The Ritz-Carlton Residences, Baku не принадлежат, не разрабатываются и не продаются компанией The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. или ее аффилированными лицами (Ritz-Carlton). Компания Yelken Operating Company MMC использует товарные знаки The Ritz-Carlton на основании лицензии от Ritz-Carlton, которая не подтверждала достоверность каких-либо заявлений или представлений, изложенных в данном документе.