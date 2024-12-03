USD 1.7000
EUR 1.7868
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Оппозиция начала процедуру импичмента президента
Новость дня
Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Промо-видео The Ritz-Carlton Residences, Baku завоевало золото на World Luxury Award в Монте-Карло

13:41 744

Промо-видео The Ritz-Carlton Residences, Baku удостоено престижной Золотой награды в категории «Недвижимость и объекты» на престижной премии World Luxury Award, которая прошла в Монте-Карло, Монако. Это признание отмечает выдающееся творчество и инновации, продемонстрированные в промо-видео Residences, которое выделяет проект среди лучших объектов класса люкс в мире.

World Luxury Award — это международно признанная платформа, которая награждает за достижения в области рекламы и коммуникаций в сегменте роскоши. Отмечая инновационные кампании, премия подчеркивает важность креативности в создании и продвижении премиальных брендов. Категории включают моду, автомобили, ювелирные изделия, гостиничный бизнес и недвижимость.

Эта награда является значимым достижением для The Ritz-Carlton Residences, Baku и ставит их в один ряд с мировыми лидерами роскоши, такими как Hermès, Chanel, Cartier, Rolls Royce и Bugatti, что еще больше укрепляет его репутацию как образца элегантности и высочайшего уровня качества в Азербайджане и за его пределами.

Промо-видео, завоевавшее Золотую награду, передает суть The Ritz-Carlton Residences, Baku — классическая изысканность в сочетании с современной роскошью. Видео демонстрирует утонченный дизайн, потрясающие панорамы города Баку и легендарный сервис The Ritz-Carlton, создавая визуальный рассказ, который находит отклик у взыскательной аудитории по всему миру.

Посмотрите видео

О The Ritz-Carlton Residences, Baku

Расположенные в самом сердце Баку The Ritz-Carlton Residences представляют собой эталон роскошного образа жизни. Состоящий из 79 эксклюзивных резиденций проект предлагает непревзойденные удобства, премиальные отделочные материалы и потрясающие виды, дополненные всемирно известным сервисом, ассоциирующимся с брендом The Ritz-Carlton.

The Ritz-Carlton Residences, Baku не принадлежат, не разрабатываются и не продаются компанией The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. или ее аффилированными лицами (Ritz-Carlton). Компания Yelken Operating Company MMC использует товарные знаки The Ritz-Carlton на основании лицензии от Ritz-Carlton, которая не подтверждала достоверность каких-либо заявлений или представлений, изложенных в данном документе.

Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву
Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву
15:26 262
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец наша аналитика
12:52 3946
Сирийская каша и «мексиканское противостояние». Турция доигрывает партию
Сирийская каша и «мексиканское противостояние». Турция доигрывает партию главная тема; все еще актуально
01:47 6464
Соратник Эрдогана призвал турок не беспокоиться о фальшивых долларах
Соратник Эрдогана призвал турок не беспокоиться о фальшивых долларах
13:59 1588
Трамп собирается выполнить условия Путина
Трамп собирается выполнить условия Путина
13:45 2657
Украина атаковала полк Кадырова
Украина атаковала полк Кадырова видео
13:21 3349
Россия захватила «пол-Лондона» и готовит масштабное наступление
Россия захватила «пол-Лондона» и готовит масштабное наступление
11:55 4688
Пезешкиан хочет к Путину, не токмо империи и Асаду полезно
Пезешкиан хочет к Путину, не токмо империи и Асаду полезно актуальный комментарий; все еще актуально
3 декабря 2024, 23:41 4314
Легенда футбола Лионель Месси и мировые звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альбa посетят Баку!
Легенда футбола Лионель Месси и мировые звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альбa посетят Баку!
12:42 3187
Оппозиция начала процедуру импичмента президента
Оппозиция начала процедуру импичмента президента фото; видео; обновлено 11:00
11:00 23135
Взрывы в российских городах
Взрывы в российских городах
10:17 5076

ЭТО ВАЖНО

Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву
Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву
15:26 262
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец наша аналитика
12:52 3946
Сирийская каша и «мексиканское противостояние». Турция доигрывает партию
Сирийская каша и «мексиканское противостояние». Турция доигрывает партию главная тема; все еще актуально
01:47 6464
Соратник Эрдогана призвал турок не беспокоиться о фальшивых долларах
Соратник Эрдогана призвал турок не беспокоиться о фальшивых долларах
13:59 1588
Трамп собирается выполнить условия Путина
Трамп собирается выполнить условия Путина
13:45 2657
Украина атаковала полк Кадырова
Украина атаковала полк Кадырова видео
13:21 3349
Россия захватила «пол-Лондона» и готовит масштабное наступление
Россия захватила «пол-Лондона» и готовит масштабное наступление
11:55 4688
Пезешкиан хочет к Путину, не токмо империи и Асаду полезно
Пезешкиан хочет к Путину, не токмо империи и Асаду полезно актуальный комментарий; все еще актуально
3 декабря 2024, 23:41 4314
Легенда футбола Лионель Месси и мировые звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альбa посетят Баку!
Легенда футбола Лионель Месси и мировые звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альбa посетят Баку!
12:42 3187
Оппозиция начала процедуру импичмента президента
Оппозиция начала процедуру импичмента президента фото; видео; обновлено 11:00
11:00 23135
Взрывы в российских городах
Взрывы в российских городах
10:17 5076
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться