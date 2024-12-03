Промо-видео The Ritz-Carlton Residences, Baku завоевало золото на World Luxury Award в Монте-Карло

Промо-видео The Ritz-Carlton Residences, Baku удостоено престижной Золотой награды в категории «Недвижимость и объекты» на престижной премии World Luxury Award, которая прошла в Монте-Карло, Монако. Это признание отмечает выдающееся творчество и инновации, продемонстрированные в промо-видео Residences, которое выделяет проект среди лучших объектов класса люкс в мире.

World Luxury Award — это международно признанная платформа, которая награждает за достижения в области рекламы и коммуникаций в сегменте роскоши. Отмечая инновационные кампании, премия подчеркивает важность креативности в создании и продвижении премиальных брендов. Категории включают моду, автомобили, ювелирные изделия, гостиничный бизнес и недвижимость.

Эта награда является значимым достижением для The Ritz-Carlton Residences, Baku и ставит их в один ряд с мировыми лидерами роскоши, такими как Hermès, Chanel, Cartier, Rolls Royce и Bugatti, что еще больше укрепляет его репутацию как образца элегантности и высочайшего уровня качества в Азербайджане и за его пределами.

Промо-видео, завоевавшее Золотую награду, передает суть The Ritz-Carlton Residences, Baku — классическая изысканность в сочетании с современной роскошью. Видео демонстрирует утонченный дизайн, потрясающие панорамы города Баку и легендарный сервис The Ritz-Carlton, создавая визуальный рассказ, который находит отклик у взыскательной аудитории по всему миру.

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