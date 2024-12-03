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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Трамп собирается выполнить условия Путина

13:45 2657

План по прекращению войны в Украине избранного президента США Дональда Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников.

«Советники Трампа публично обсуждают предложения по окончанию войны в Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана Российской Федерации», — отмечает агентство.

Один из планов разработал будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. По данным Reuters, помимо плана Вэнса, избранный глава Белого дома изучает предложения по урегулированию от Кита Келлога, который займет должность помощника Трампа и спецпосланника по Украине и России, а также от бывшего и.о. директора национальной разведки страны Ричарда Гренелла. Содержание проектов Вэнса и Гренелла не уточняется.

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