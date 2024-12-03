Министр обороны извинился и уволился

Глава Министерства обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, инициатор введения в стране военного положения, извинился перед гражданами за сложившуюся ситуацию. Он сообщил, что подал президенту Юн Сок Ёлю прошение об отставке. Ответственность за действия военнослужащих он взял на себя, поскольку они выполняли его приказы.

«Как министр национальной обороны, я полностью признаю ответственность и сожалею о том, что стал причиной замешательства и беспокойства общественности», — сказал Ким Ён Хён журналистам. Он подтвердил, что, как писали СМИ, лично предложил президенту страны объявить военное положение.

Несколько часов назад оппозиция подала документ в профильный орган парламента с предложением объявить импичмент министру обороны, президенту, а также министру внутренних дел и безопасности. Ведущая оппозиционная сила Южной Кореи — Демократическая партия — обещала добиться обвинений в госизмене против них. Как писал «Ренхап», Ким Ён Хён «в условиях строгой секретности» готовил план исполнения военного положения.