В AzerGold состоялась встреча с делегацией Гвинеи-Бисау

2 декабря председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Республики Гвинея-Бисау во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообщества Карлосом Пинто Перейрой, в которую входит министр окружающей среды, биоразнообразия и изменения климата Вириато Кассама. Закир Ибрагимов рассказал о достижениях ЗАО AzerGold по сферам деятельности, стратегических планах акционерного общества и повышении экономической эффективности в горнодобывающем секторе, а также о работе, проводимой в области охраны окружающей среды, социальной ответственности в соответствии с требованиями местного и международного законодательства.

Отмечая, что ЗАО AzerGold имеет успешный опыт сотрудничества с зарубежными партнерами, Закир Ибрагимов подчеркнул, что дальнейшее расширение деятельности за пределы страны входит в стратегические планы ЗАО. Председатель отметил, что Африканский континент, богатый минеральными ресурсами, также представляет интерес. Министр иностранных дел, международного сотрудничества и общин Республики Гвинея-Бисау Карлос Пинто Перейра отметил заинтересованность своей страны в укреплении двусторонних отношений, рассказал о возможностях своей страны в горнодобывающей сфере и созданных условиях для инвесторов. Министр окружающей среды, биоразнообразия и изменения климата Республики Гвинея-Бисау Вириато Кассама заявил, что горнодобывающая отрасль в его стране находится на начальной стадии развития, выразил намерение воспользоваться опытом ЗАО AzerGold. Министр отметил, что последняя геологическая карта страны была разработана в 1970-х годах специалистами из бывшего СССР, и существует большая потребность в определении перспективных участков современными методами исследования.