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Соратник Эрдогана призвал турок не беспокоиться о фальшивых долларах

Отдел информации
13:59 1593

Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели назвал ложью новости о попадании на рынок Турции 600 млн фальшивых долларов.

«Новости о том, что за последние дни на рынок попало фальшивых денег на сумму около 600 млн долларов, являются ложью, манипуляцией и попыткой отвлечь внимание. На наш взгляд, это операция против Турции, в результате которой была посеяна паника, обменные пункты прекратили покупку и продажу валюты», - сказал Бахчели во время выступления перед фракцией ПНД в парламенте. Его партия состоит в альянсе с правящей Партией справедливости и развития президента Тайипа Эрдогана.

Бахчели указал, что считает «целенаправленными утверждения о фальшивках на рынке», и призвал население «не беспокоиться, поскольку враги Турции именно этого и хотят». Он также отметил, что власти не должны прекращать борьбу с фейками и обязаны продолжить расследования по этому поводу и выявить виновных.

Турецкие СМИ на прошлой неделе сообщили, что в страну было ввезено большое количество фальшивых долларов, называлась сумма от 600 млн долларов до 1 млрд долларов. В основном это купюры номиналом 50 долларов и 100 долларов предыдущего образца.

Сообщалось, что основная часть подделок была ввезена в Турцию из Сирии, Ирана и балканских стран. По сведениям газеты Ekonomim, первая операция с поддельной валютой была совершена в приграничном с Сирией городе Газиантепе, фальшивые доллары также обнаружены в туристической Анталье, Измире, Стамбуле, Анкаре.

Пункты обмена валюты приостановили операции с этими купюрами и начали обновлять программное обеспечение устройств для подсчета и проверки денег. Центробанк Турции заявил, что принял ряд мер для предотвращения оборота в республике фальшивой валюты и находится в координации с правоохранительными органами, которые проводят соответствующие расследования. Также сообщалось, что прокуратура Стамбула начала расследование по факту распространения в СМИ информации о наплыве в Турцию фальшивок.

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