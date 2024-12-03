Дело вымогателя Сурхаева направили в суд

Уголовное дело в отношении главы муниципалитета, обвиняемого в вымогательстве крупной взятки у гражданина за осуществление хозяйственной деятельности, передано в суд.

Согласно информации, предоставленной haqqin.az пресс-службой Генеральной прокуратуры, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступивших данных о незаконной деятельности главы муниципалитета села Дияллы Исмаиллинского района Джахангира Махияддин оглу Сурхаева, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие по делу уже завершено.

В ходе следствия было установлено, что Сурхаев, злоупотребив должностными полномочиями, с использованием поддельных договоров аренды и других фальшивых документов сдавал в аренду земельный участок, принадлежащий возглавляемому им учреждению, для осуществления пчеловодческой деятельности. При этом он по частям получил крупную сумму денег в качестве взятки от гражданина, обратившегося с соответствующим запросом. Джахангир Сурхаев был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при получении части требуемой взятки. На основании собранных доказательств Сурхаеву предъявлены обвинения по статьям 309.1 (превышение должностных полномочий), 311.3.3 (получение крупной взятки) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Дело направлено в Шекинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.