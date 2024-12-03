Среди «боевиков» на северо-западе Сирии есть много иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, также явно не обошлось без так называемого «украинского следа». Так заявила на очередном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это не первый и, к сожалению, как мы понимаем, не последний регион, где киевский туристический режим будет применять свой преступный опыт. До этого были африканские страны, теперь речь идет о Сирии», – утверждает Захарова.

По ее словам, оппозиционные группировки вряд ли решились бы «на подобную террористскую акцию без подстрекательства и всесторонней поддержки со стороны внешних сил», которые стремятся спровоцировать в Сирии новый виток вооруженной конфронтации, «раскручивание спирали насилия».

«Мы выражаем солидарность с руководством в Сирии и ее народом в этой непростой ситуации. Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии», – подчеркнула Захарова.