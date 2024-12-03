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Программа MBA UNEC получила аккредитацию престижного института CFA

14:14 418

Программа MBA Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) получила аккредитацию престижного Института сертифицированных финансовых аналитиков (Chartered Financial Analyst - CFA) и была принята институтом в качестве университета-партнера.

Специализации Школы Бизнеса UNEC «Финансы», «Ценные бумаги», «Менеджмент рисков» и «Финансовая аналитика», отражающие совокупность знаний (CBOK), необходимую для программы CFA, отвечающие требованиям Кодекса деловой этики и стандартов профессионального поведения Института CFA, а также полную подготовку аспирантов по учебным программам к получению квалификации Сертифицированного финансового аналитика, которая является самым престижным в мире сертификатом в сфере финансов и инвестиций, одобрены Институтом CFA.

Будучи партнером Института CFA, ежегодно 4 магистра и 4 преподавателя UNEC смогут получать стипендии программы CFA на всех 3 уровнях.

Следует отметить, что программа MBA UNEC является единственным азербайджанским университетом, прошедшим аккредитацию CFA.

О CFA: Программа CFA устанавливает стандарты и требования к навыкам и компетенциям для финансовых аналитиков, портфельных менеджеров, инвестиционных консультантов и других специалистов по инвестициям, существующих во всем мире. Квалификация CFA считается самой престижной и надежной сертификацией, выдаваемой инвестиционной профессии. Учебная программа и экзамены CFA, проводимые на английском языке, одинаковы во всем мире. Максимум 1 из 5 кандидатов, принятый в программу, успешно завершив программу, становится полноправным членом CFA, что считается «золотым стандартом» для профессионалов в области инвестиций. В UNEC начиная с 2023/2024 учебного года магистры, имеющие сертификаты I, II и III по ACCA и CFA, освобождаются от прослушивания соответствующих предметов и выпускных экзаменов.

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