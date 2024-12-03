Программа MBA UNEC получила аккредитацию престижного института CFA

Программа MBA Азербайджанского государственного экономического университета ( UNEC ) получила аккредитацию престижного Института сертифицированных финансовых аналитиков (Chartered Financial Analyst - CFA) и была принята институтом в качестве университета-партнера.

Специализации Школы Бизнеса UNEC «Финансы», «Ценные бумаги», «Менеджмент рисков» и «Финансовая аналитика», отражающие совокупность знаний (CBOK), необходимую для программы CFA, отвечающие требованиям Кодекса деловой этики и стандартов профессионального поведения Института CFA, а также полную подготовку аспирантов по учебным программам к получению квалификации Сертифицированного финансового аналитика, которая является самым престижным в мире сертификатом в сфере финансов и инвестиций, одобрены Институтом CFA.

Будучи партнером Института CFA, ежегодно 4 магистра и 4 преподавателя UNEC смогут получать стипендии программы CFA на всех 3 уровнях.

Следует отметить, что программа MBA UNEC является единственным азербайджанским университетом, прошедшим аккредитацию CFA.