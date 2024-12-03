Трамп предложил Канаде войти в состав США

Избранный президент США Дональд Трамп на прошлой неделе во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пригрозил ему, что страна может стать 51-м американским штатом, если Оттава не решит проблемы с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Как сообщили источники телеканала, в ходе встречи в резиденции избранного президента Мар-а-Лаго, штат Флорида, Дональд Трамп сообщил Джастину Трюдо, что уже в день своей инаугурации, 20 января 2025 года, он планирует ввести 25-процентные ввозные пошлины на все товары из Канады. Это произойдет, если Оттава не сможет кардинально изменить ситуацию с нелегальной миграцией через канадскую границу и не уменьшит торговый дефицит, который, по словам Трампа, сейчас составляет около $100 млрд.

Трюдо в свою очередь указал будущему американскому лидеру, что такие меры могут убить канадскую экономику. В ответ на это Трамп предположил, что Канада, вероятно, могла бы стать 51-м штатом США, а Трюдо — его губернатором. Канадский премьер отреагировал на эту фразу «нервным смехом», передает Fox News.

По его данным, один из участников встречи пошутил, что при таком развитии событий Канада могла бы стать очень либеральным штатом. Тогда Трамп предложил разделить страну на два штата: один из них был бы ориентирован на либеральные ценности, а второй — на консервативные.

В конце ноября Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что уже в первый день своего президентского срока намерен ввести пошлины в 25% на все товары, импортируемые из Мексики и Канады, как меру борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

«Все знают, что тысячи человек попадают [в США] из Мексики и Канады, из-за чего преступность и наркотрафик достигли невиданных ранее показателей. 20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в 25% на все поставляемые в США товары», — написал он.

По словам избранного американского лидера, у обеих стран есть все возможности для решения этой проблемы.

Кроме того, Трамп заявил, что собирается добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена. Он сообщил, что китайские власти обещали бороться с наркоторговлей, но до сих пор не выполнили своих обещаний.

Трамп добавил, что до тех пор, пока ситуация не изменится, США будут взимать дополнительные 10% пошлин на всю китайскую продукцию.