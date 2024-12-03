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Американцы подтвердили удар по иранским прокси

14:43 593

Американские военные нанесли удар по проиранским формированиям на востоке Сирии, подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, американские военные уничтожили несколько систем вооружений в районе военного опорного пункта «Евфрат», включая три РЗСО на грузовиках, танк Т-64 и минометы, которые «представляли явную и непосредственную угрозу для сил США и коалиции». Удар носил характер самообороны и был ответом на нанесенные удары.

«Мы все еще выясняем, кто управляет этим оружием, но знаем, что в этом районе действуют поддерживаемые Ираном группы ополченцев, которые в прошлом совершали нападения на военный опорный пункт «Евфрат», — сказал военный чиновник.

«Хочу подчеркнуть, что цели США в Сирии остаются неизменными, так как силы США и коалиции продолжают концентрироваться на окончательном разгроме «Исламского государства». При этом мы по-прежнему полностью готовы защищать наш персонал и наши активы, находящиеся в регионе, включая наших военных в Сирии», — добавил представитель Пентагона.

Накануне сообщалось, что штурмовики A-10 Thunderbolt II ВВС США отстреливают ложные тепловые цели (ЛТЦ) над позициями сирийских и иранских подразделений, дислоцированных в деревнях на левом берегу Евфрата возле города Дейр-эз-Зор.

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