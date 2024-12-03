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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Мэр Тбилиси обещает «ответ» поддержавшим протест

14:50 786

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе обещает «ответ» госслужащим, которые поддержали протест, передает Sova News.

На заседании городского правительства он заявил: «В эти дни была предпринята попытка свержения госорганов путем саботажа, поднятого госслужащими, что было одной из составных частей плана государственного переворота. Мы видели петиции, которые были распространены. ...Подписались 229 сотрудников мэрии. У нас в муниципалитете до 32 тысяч сотрудников. Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые с достоинством, профессионализмом и честностью служат нашей стране, этому городу и людям, живущим в этом городе. Попытка диверсии, поверьте, не останется без ответа, конечно, в рамках конституции и закона».

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