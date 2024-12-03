Пока в Сирии идут бои, сын Асада защитил диссертацию в Москве

Старший сын президента Сирии Башара Асада защитил кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете (МГУ), сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Защита диссертации кандидата физико-математических наук Хафеза Аль-Асада прошла 29 ноября. Работа написана на русском языке и насчитывает 98 страниц. Присудить Аль-Асаду ученую степень советовали и его научный руководитель Владимир Чубариков, и научные оппоненты: доктора наук из МГУ, ТулГУ и Академии наук Таджикистана.

В прошлом году Аль-Асад окончил магистратуру МГУ по специальности «чистая математика». Отмечается, что в день защиты кандидатской диссертации в Москве мог быть и сам президент Сирии Башар Асад. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не комментирует слухи о предполагаемом визите президента Сирии Башара Асада в Москву на фоне обострения ситуации в республике.