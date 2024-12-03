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Поматросила и бросила

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Дмитрий Рой, автор haqqin.az
15:09 1125

Индия радикально сократила закупки российских вооружений: по сути, остались лишь поставки по старым контрактам да обслуживание уже использующейся техники.

Тенденция к тому, что Индия будет сокращать закупки вооружения в России, возникла не сегодня. Вопрос стоял лишь в том, когда это произойдет достаточно резко.

В свое время мною уже писалось, что процесс начнется, когда Нью-Дели накопит достаточную финансовую подушку безопасности для этого. Что, в общем-то, и произошло после того, как в Индии зависло примерно три миллиарда долларов средств, а по некоторой информации, и гораздо больше, которые индийская сторона, находя тысячу причин, отказалась возвращать Москве за по дешевке поставленные энергоносители.

Ну подумаешь, не вернули три миллиарда. Россия - щедрая душа

Два боевых корабля и батареи для противоракетной обороны, заказанные еще до войны в Украине, — единственные товары, которые Индии еще осталось получить от России. В абсолютных цифрах это означает, что в 2023 году только 36% индийского импорта оружия пришлось на Россию по сравнению с 76% в 2009 году. Нью-Дели в сфере ВТС все больше стремится к покупке западных вооружений или развитию собственного военного производства. И, что парадоксально, Россия сама оплатила это.

Планы Индии и России по совместной разработке и производству вертолетов полностью свернуты, и теперь Индия закупает вертолетное оборудование MH-60R у США на сумму в миллиард сто миллионов долларов. Денег, полученных ею в результате «блестящих» коммерческих операций Москвы на индийском рынке, на это хватит с лихвой.

Аналогичным образом обстоит и с проектом об аренде у России атомной подводной лодки для обучения индийских экипажей, от которого Нью-Дели категорически отказывается, мотивируя это тем, что Индия строит собственные суда.

И уж совсем не имеет шансов проект продажи индусам Су-75 Checkmate — легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, грандиозной аферы российского авиапрома, который существует только в виде стендового макета. Почему аферы? Да потому что это именно макет, замысел, под который у России нет ни двигателя, ни авионики.

Предполагается, что индусы этот замысел купят, а российские авиастроители на их деньги его построят. При том, что у России вообще нет опыта строительства полноценных истребителей пятого поколения в промышленных масштабах, сравнимых с американским F-35. А Су-57, вроде как принятый на вооружение в качестве этого «истребителя пятого поколения», у экспертов вызывает в лучшем случае недоумение, а в худшем – исключительно матерные комментарии.

Что касается остальных видов российского вооружения, то война в Украине превратила «легендарное качество» российского оружия в миф. Все эти БМПТ «Терминаторы», «Кинжалы» и танки что «Армата», что Т-90 «Прорыв» на поле боя оказались откровенным фейком, покупать которые – деньги на ветер выбрасывать.

Российский «Терминатор» оказался не нужен даже индусам

А где-то речь идет о традиционном российском бардаке и необязательности. Как это было в случае с контрактом на пять комплексов ЗРК С-400, из которых до сих пор поставлено только два. Или четырех фрегатов по российским технологиям, которые должны были быть построены на верфях в Гоа, но по вине российской стороны к строительству так и не приступили.

На днях Амит Каушиш, влиятельный, хоть и бывший советник Министерства обороны Индии, прямо заявил, что Москва больше «не в состоянии» удовлетворить оружейные запросы Нью-Дели. Более того, хотя оружие российского производства зачастую дешевле западного, но оно требует частого ремонта, что влияет на его привлекательность и делает российское вооружение дороже в долгосрочной перспективе. А как говорилось в культовой «Игре престолов»: «Все, что сказано до «но», не имеет значения».

Сокращение индийских закупок вооружений у России имеет еще одно долгосрочное последствие – индийские военные все больше привыкают к западным военным технологиям и именно их интегрируют в национальные системы на поле боя.

А российскому оружию при таком положении дел остается роль аутсайдера на мировом оружейном рынке. В лучшем случае покупатели в Африке. Да и то только до тех пор, пока они не раскусят все «прелести» военно-технического сотрудничества с Кремлем, включая сюда завышенный ценник на все. И его «обязательности» в выполнении заключенных контрактов.

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