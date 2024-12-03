Поматросила и бросила

Индия радикально сократила закупки российских вооружений: по сути, остались лишь поставки по старым контрактам да обслуживание уже использующейся техники. Тенденция к тому, что Индия будет сокращать закупки вооружения в России, возникла не сегодня. Вопрос стоял лишь в том, когда это произойдет достаточно резко. В свое время мною уже писалось, что процесс начнется, когда Нью-Дели накопит достаточную финансовую подушку безопасности для этого. Что, в общем-то, и произошло после того, как в Индии зависло примерно три миллиарда долларов средств, а по некоторой информации, и гораздо больше, которые индийская сторона, находя тысячу причин, отказалась возвращать Москве за по дешевке поставленные энергоносители.

Два боевых корабля и батареи для противоракетной обороны, заказанные еще до войны в Украине, — единственные товары, которые Индии еще осталось получить от России. В абсолютных цифрах это означает, что в 2023 году только 36% индийского импорта оружия пришлось на Россию по сравнению с 76% в 2009 году. Нью-Дели в сфере ВТС все больше стремится к покупке западных вооружений или развитию собственного военного производства. И, что парадоксально, Россия сама оплатила это. Планы Индии и России по совместной разработке и производству вертолетов полностью свернуты, и теперь Индия закупает вертолетное оборудование MH-60R у США на сумму в миллиард сто миллионов долларов. Денег, полученных ею в результате «блестящих» коммерческих операций Москвы на индийском рынке, на это хватит с лихвой. Аналогичным образом обстоит и с проектом об аренде у России атомной подводной лодки для обучения индийских экипажей, от которого Нью-Дели категорически отказывается, мотивируя это тем, что Индия строит собственные суда. И уж совсем не имеет шансов проект продажи индусам Су-75 Checkmate — легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, грандиозной аферы российского авиапрома, который существует только в виде стендового макета. Почему аферы? Да потому что это именно макет, замысел, под который у России нет ни двигателя, ни авионики. Предполагается, что индусы этот замысел купят, а российские авиастроители на их деньги его построят. При том, что у России вообще нет опыта строительства полноценных истребителей пятого поколения в промышленных масштабах, сравнимых с американским F-35. А Су-57, вроде как принятый на вооружение в качестве этого «истребителя пятого поколения», у экспертов вызывает в лучшем случае недоумение, а в худшем – исключительно матерные комментарии. Что касается остальных видов российского вооружения, то война в Украине превратила «легендарное качество» российского оружия в миф. Все эти БМПТ «Терминаторы», «Кинжалы» и танки что «Армата», что Т-90 «Прорыв» на поле боя оказались откровенным фейком, покупать которые – деньги на ветер выбрасывать.