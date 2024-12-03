Украинский оборонпром не сдается

Украинская ударная ракета-дрон «Паляница» запущена в серийное производство, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, ракета, которую разработал украинский частный стартап, вышла в серийное производство благодаря поддержке Минобороны.

«Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году Украина уже изготовила первые 100 ракет. Это стало возможным благодаря работе Министерства обороны, которое координирует как государственные, так и частные инициативы в ракетостроении», — написал министр обороны Украины.

Также Умеров рассказал о процессе восстановления и масштабирования серийного производства крылатых ракет Р-360 типа «Нептун». «Модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на большей дальности. Украинская ракетная программа — не только о войне. Это о независимости, самодостаточности и технологическом прорыве. Наши успехи в ракетостроении доказывают: мы способны создавать оружие, которое меняет правила игры. Эти ракеты защитят нашу землю сегодня. И они обеспечат мир в будущем. Потому что в современном мире победа — не только вопрос силы, но и вопрос технологий», — заявил Умеров.