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Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву

15:26 290

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора Эмомали Рахмон поздравил с успешной организацией COP29, подчеркнул важность ее результатов с точки зрения продвижения глобальной климатической повестки.

Поблагодарив за поздравления, Ильхам Алиев с удовлетворением отметил участие Эмомали Рахмона в Саммите лидеров COP29 и в целом активный вклад таджикской делегации в дискуссии.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также вопросам сотрудничества в рамках предстоящего председательства Таджикистана в СНГ.

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