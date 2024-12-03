Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора Эмомали Рахмон поздравил с успешной организацией COP29, подчеркнул важность ее результатов с точки зрения продвижения глобальной климатической повестки.

Поблагодарив за поздравления, Ильхам Алиев с удовлетворением отметил участие Эмомали Рахмона в Саммите лидеров COP29 и в целом активный вклад таджикской делегации в дискуссии.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также вопросам сотрудничества в рамках предстоящего председательства Таджикистана в СНГ.