В бакинской школе ученик взялся за нож
В бакинской школе №329 учащийся ударил ножом своего одноклассника.
Как стало известно haqqin.az, инцидент произошел 4 декабря во время занятий (около 12:10). Ученик X класса неожиданно ранил ножом одноклассника. Пострадавшему оказали первую помощь, вызвали скорую медицинскую помощь, родителей учеников проинформировали о произошедшем.
В Управлении образования Баку заявили haqqin.az, что вопрос взят на контроль соответствующими органами, начато разбирательство. В ведомстве также попросили ссылаться на заявления официальных органов об инциденте, учитывая то, что проводится расследование.