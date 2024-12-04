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В бакинской школе ученик взялся за нож

Ульвия Худиева
15:52 1488

В бакинской школе №329 учащийся ударил ножом своего одноклассника.

Как стало известно haqqin.az, инцидент произошел 4 декабря во время занятий (около 12:10). Ученик X класса неожиданно ранил ножом одноклассника. Пострадавшему оказали первую помощь, вызвали скорую медицинскую помощь, родителей учеников проинформировали о произошедшем.

В Управлении образования Баку заявили haqqin.az, что вопрос взят на контроль соответствующими органами, начато разбирательство. В ведомстве также попросили ссылаться на заявления официальных органов об инциденте, учитывая то, что проводится расследование.

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