Россиянам расхотелось умирать в Украине

Российские вооруженные силы столкнулись с резким сокращением темпов вербовки на войну контрактников и «добровольцев», несмотря на повышение выплат и льготы вплоть до обещания простить долги по кредитам.

В среднем в третьем квартале армии удавалось привлекать около 700 новых контрактников в день, оценил на основе статистики федерального бюджета РФ Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности.

Это почти на треть ниже результата второго квартала, когда, по расчетам Клюге, контракты заключили 92,9 тысячи добровольцев — то есть около 1020 человек в день.

Хотя Владимир Путин увеличил федеральный «бонус» за подписание контракта более чем вдвое — с 195 до 400 тысяч рублей, а средняя по регионам выплата за год взлетела в 5 раз, до почти 900 тысяч рублей, расходы бюджета на эти цели не увеличились, а сократились, объясняет Клюге свои выводы. Если во втором квартале на выплаты контрактникам ушло 18,1 млрд рублей, то в третьем — лишь 16,1 млрд, то есть на 12% меньше.

Точное число подписанных контрактов из бюджетных данных установить сложно, подчеркивает Клюге: указ Путина о повышении федеральных выплат вступил в силу 1 августа, однако неясно, с каким лагом дополнительные расходы были учтены в бюджетных статьях. Это дает большой разброс оценок, признает эксперт: если принять, что бюджет стал платить больше сразу, тогда число новых контрактников могло упасть до 538 в день — то есть вдвое относительно второго квартала. Если же допустить 2-месячный лаг, то Минобороны могло вербовать до 900 человек в день.

В любом случае темпы вербовки заметно снизились, уверен Клюге. А если исходить из оценок НАТО, приток новых солдат перестал покрывать потери на фронте: в ноябре они достигли рекордных с начала войны 1500 человек в день, из которых 300 — убитые. В сентябре, по подсчетам Минобороны Британии, среднесуточные потери российской армии на войне в Украине составляли 1271 человек убитыми и ранеными. На тот момент это было максимальным значением с начала вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2024 года, когда российская армия наступала на Харьков и теряла по 1262 человека в сутки.

Министерство обороны Великобритании оценивает общие потери России за все время войны в 610 тысяч человек: 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых. Пентагон приводит схожие цифры: 615 тысяч человек, из которых 115 тысяч убиты и 500 тысяч ранены.