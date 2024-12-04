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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Полиция взялась за грузинскую оппозицию

фото; видео; обновлено 16:46
16:46 1793

Полиция в Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий и организаций, сообщает телеканал «Рустави 2».

Правоохранители вошли в офис молодежной организации оппозиционной партии «Единое национальное движение», сообщают грузинские СМИ.

Ранее полиция также посетила офис коалиции «За изменения», но после запроса ордера на обыск покинула офис через несколько минут. Обыск также проводился в доме администратора группы Daitove Илии Глонти.

Телеканал «Мтавари архи» сообщает, что  полиция после обысков задержала лидера оппозиционной партии «Ахали» Нику Гварамию.

* * * 16:09

По Грузии началась акция женщин у полицейских участков. Женщины требуют прекратить жестокие избиения людей при задержаниях.

Кроме того, акции протеста школьников прошли сегодня в Тбилиси, Батуми, Рустави и Поти. Учащиеся отказались посещать занятия и вышли на улицы.

Тем временем полиция пыталась войти в офис оппозиционной «Коалиции за перемены». Один из лидеров коалиции Ника Гварамия заявил, что ордера на обыск у полицейских не было и им пришлось уйти.

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