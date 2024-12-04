Полиция взялась за грузинскую оппозицию

Ранее полиция также посетила офис коалиции «За изменения», но после запроса ордера на обыск покинула офис через несколько минут. Обыск также проводился в доме администратора группы Daitove Илии Глонти.

Полиция в Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий и организаций, сообщает телеканал «Рустави 2».

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По Грузии началась акция женщин у полицейских участков. Женщины требуют прекратить жестокие избиения людей при задержаниях.

Кроме того, акции протеста школьников прошли сегодня в Тбилиси, Батуми, Рустави и Поти. Учащиеся отказались посещать занятия и вышли на улицы.

Тем временем полиция пыталась войти в офис оппозиционной «Коалиции за перемены». Один из лидеров коалиции Ника Гварамия заявил, что ордера на обыск у полицейских не было и им пришлось уйти.