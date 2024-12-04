Муж облил супругу кипятком и грозится убить

Житель Баку облил супругу кипятком. Женщина перенесла сильный стресс и теперь боится, что он может убить ее. Об этом рассказала haqqin.az председатель Общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова.

По словам Зейналовой, у женщины трое детей, она обратилась в полицию, начато разбирательство. Мужчину, которого ранее полиция задержала, освободили на время следствия. Не теряя времени даром, он явился к супруге и пригрозил забрать у нее детей, а затем расправиться с ней. Женщине срочно нужна помощь, заявила правозащитница.

В Министерстве внутренних дел заявили haqqin.az, что вопрос взят на контроль, будут приняты соответствующие меры.