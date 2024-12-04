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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Симонян увидел «положительную динамику» в переговорах с Баку

16:52 698

Обсуждения проекта мирного договора продолжаются, процесс продвигается «в логике предложение-обсуждение», заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, отвечая на вопрос, на каком этапе находится процесс мирного договора.

«Процесс не стоит на месте. В связи с проведением COP29 в Баку на некоторое время возникла пауза, азербайджанская сторона заявила, что это связано с загруженностью. Но мы находимся на позитивной стадии и находимся в логике предложение-обсуждение-предложение. Есть положительная динамика», - цитируют армянские СМИ Симоняна.

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