Симонян увидел «положительную динамику» в переговорах с Баку
Обсуждения проекта мирного договора продолжаются, процесс продвигается «в логике предложение-обсуждение», заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, отвечая на вопрос, на каком этапе находится процесс мирного договора.
«Процесс не стоит на месте. В связи с проведением COP29 в Баку на некоторое время возникла пауза, азербайджанская сторона заявила, что это связано с загруженностью. Но мы находимся на позитивной стадии и находимся в логике предложение-обсуждение-предложение. Есть положительная динамика», - цитируют армянские СМИ Симоняна.