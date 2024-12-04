Синдром ГКЧП: вспыхнул ярко – сгорел стремительно

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение и примерно через 6 часов отменил его на фоне ожесточенной реакции общественности и редкого единогласного голосования в парламенте. «Баллотироваться в президенты Южной Кореи – все равно что добиваться взаимности от самки богомола. Приятно, красиво, но понимаешь, что в конце ничего хорошего тебя не ждет», – остроумно и очень точно заметил в связи с нынешними событиями в стране один наблюдатель.

И это сказано отнюдь не ради красного словца – анализируя биографии южнокорейских президентов со времен Ли Сынмана (занимал пост с 1948 года по 1960 год) и до наших дней, трудно отделаться от впечатления, что читаешь какой-то мартиролог: свергнут, убит, приговорен к тюремному заключению, покончил жизнь самоубийством. Таковы уж суровые реалии президентского поста в Южной Корее, таковы уж местные особенности политической жизни. Есть и еще одно обстоятельство, осложняющее жизнь южнокорейским президентам, – их труднообъяснимая тяга к коррупционным схемам. Вот, право, не знаю, чем это объяснить, но чемоданы с наличными от крупных корпораций они берут с какой-то непостижимой алчностью. Да еще и так беспардонно, что все эти истории непременно всплывают к негодованию общественности. Такое впечатление, что пост президента они занимают только с одной целью – хапнуть, чтобы потом сесть в тюрьму. Политики других стран, справедливости ради замечу, тоже в данном вопросе далеко не ангелы, от Пекина до Вашингтона несть числа коррупционерам из их рядов. Но Южная Корея – просто какой-то чемпион по числу такого рода скандалов в самом президентском эшелоне власти. И люди-то, занимающие этот пост, сами по себе далеко не бедные, а вот поди ж ты. Самое время говорить о некоем «южнокорейском президентском феномене» и изучать его, но у научного сообщества корееведов все как-то руки до этого не доходят. Так что объявление президентом Юн Сок Ёлем военного положения, такого южнокорейского варианта ГКЧП, всерьез рассматривать не стоит. Причины этого шага – они на поверхности: жест отчаяния и мера самообороны. Вдребезги проиграв парламентские выборы оппозиции, он в буквальном смысле почувствовал, что ситуация для него, его семьи и его окружения пахнет жареным.